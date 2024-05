Pressefreiheit: Österreich historisch schlecht

Die ÖVP argumentiert hier mit Beschuldigtenrechten und Verstößen gegen höchstpersönliche Lebensbereiche sowie mediale Vorverurteilung. Zudem wurde die, so Hausjell, „ohnehin sehr geringe Angebotspalette an Tageszeitungen von 14 auf nur mehr zwölf Titel reduziert, weil die Regierung ohne Not die ,Wiener Zeitung‘ eingestellt hat. 2023 war gar kein gutes, sondern explizit ein ziemlich schlechtes Jahr für Vielfalt, Stärke und Unabhängigkeit des Journalismus in Österreich.“