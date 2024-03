Liest Putin auch bei meinen Nachrichten mit?

„Komme heute später nach Hause.“ Fünf Wörter, geschrieben in vier Sekunden, versendet in einer - rund um den Globus, jederzeit an jedermann. Das Verschicken von Text- oder Sprachnachrichten gehört zum Alltag wie das Zähneputzen. Dass nicht immer nur der geplante Empfänger mitliest oder mithört, war auch den deutschen Bundeswehr-Mitarbeitern nicht bewusst. Krone+ hat sich angesehen, bei welchen Messenger-Diensten sich sogar Wladimir Putin die Zähne ausbeißt.