Erster „EM-Sieg“! Das waren Rangnicks Beweggründe

Jetzt ist alles klar, Rangnick macht noch ein paar Tage Urlaub, ehe sein voller Fokus einzig und allein auf der EURO liegt. Mitte Mai Bekanntgabe des Kaders für das Trainingslager ab 29. Mai in Windischgarsten, dann die Tests gegen Serbien (Wien, 4. Juni) und die Schweiz (St. Gallen, 8. Juni), am 7. Juni muss er den endgültigen Kader für die EURO nominieren.„Gemeinsam noch stärker“Am 17. Juni schlägt dann in Düsseldorf mit dem Auftakt-Gruppenspiel gegen Frankreich die Stunde der Wahrheit, danach warten Polen und die Niederlande.