Kreibich: „Habe in der Funktion nichts verdient“

Florian Kreibich war auch schon vor seinem Wechsel in die Politik voll ausgelastet. Der ÖVP-Neo-Vizebürgermeister war nicht nur Rechtsanwalt, sondern ist auch Miteigentümer des Hotels auf der Gersbergalm am Gaisberg, Präsident beim Tennisclub STC und sitzt in einigen Aufsichtsräten.