Bitteres Saisonende für die Bergheim-Damen

Chancenauswertung ließ zu wünschen übrig

Der 39-Jährige blickte durchaus kritisch auf die Performance seines Teams. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, die Leistung war ganz okay. Wir hätten auch das zweite und dritte Tor machen müssen“, haderte der Coach mit der Chancenausbeute. Der sechste Endrang in der Tabelle stand schon vor der gestrigen Begegnung fest. Nun ist es amtlich, dass Bergheim als Sechster und mit der vereinshistorischen Rekordanzahl von 28 Punkten in die wohlverdiente Sommerpause geht.