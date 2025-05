Austria steht vor dem Aufstieg in die 2. Liga!

Der Start in die Partie glich aber einem violetten Albtraum. Schon in der ersten Minute gingen die Gäste aus Tirol, unterstützt von 150 Anhängerinnen und Anhängern, in Führung. Heim-Goalie Manuel Kalman sah beim Treffer von Florian Jamnig alles andere als gut aus. Wenige Minuten später folgte der nächste Rückschlag. Aaron Bold Volkert musste verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Alexander Schwaighofer in die Partie. „Es wird auf ein, zwei Momenten ankommen“, hatte der Offensivmann vor dem Spiel zur „Krone“ gesagt. Und kam seiner Ankündigung nach! In Minute 15 bediente er Stürmer Milos Savic, der zum Ausgleich traf.