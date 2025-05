Bramberg beeinsprucht Hit-0:2, SAK siegt im Keller

Schlag auf Schlag ging es am Samstag in Nonntal. Die Gäste aus Hallwang vergaben den ersten Sitzer, im Gegenzug netzten erst Preslmayr (nach Lürzer-Stangentreffer; 14.), und eben Lürzer per gefühlvollem Lupfer nach herrlicher Gallei-Flanke (20.). Doch: Die Gäste steckten nicht auf. Coach Damir Borozni stellte um, sein Team kam zurück. Brkic schlug nach Abspielfehler im Spielaufbau der Hausherren zu (37.), und Bandic nach Lochpass, als Keeper Zach wegrutschte (48.). Im darauf folgenden Schlagabtausch behielten die Städter die Oberhand, weil nur mehr Sulejmans Versuch den Weg ins Tor fand (61.). „Jetzt sieht es gut aus für uns. Ein unglaublich wichtiger Sieg“, atmete Trainer Florian Königseder nach dem Befreiungsschlag im Keller zu. Borozni meinte: „Schade, aber hilft nix. Die Mannschaft ist intakt, wir müssen weiterarbeiten.“