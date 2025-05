Salzburger Qimiq rührt mit Expansionsplänen um

Seit vergangenem Jahr ist Qimiq in Tasmanien mit einem Produktionsstandort vertreten und will von Australien aus Umsätze in ganz Asien absahnen: „Heuer steigen wir in acht neue Märkte ein“, so Haindl. Darunter fallen etwa Thailand, die Philippinen, Vietnam oder Malaysia. Die Beliebtheit von Backwaren wie Kuchen und Torten steigert die Nachfrage nach Koch- und Backzutaten sowie Molkereiprodukten in Asien enorm.