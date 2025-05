Vier Verletzte! Pkw kollidierten auf der B311

Was war passiert? Eine 20-Jährige wollte mit ihrem Pkw nach links in eine Einfahrt einbiegen. Im selben Moment wollte eine Lenkerin (25) mit ihrem Auto das Fahrzeug der 20-Jährigen überholen. Es kam zur Kollision. Der Pkw der 25-Jährigen geriet ins Schleudern, schlitterte von der Fahrbahn und kam in einem Feld zum Stehen. Beide Lenkerinnen sowie die Beifahrerinnen verletzten sich leicht. Die Feuerwehr Maishofen rückte mit 30 Mann aus, das Rote Kreuz mit sechs Einsatzkräften.