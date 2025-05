Paul Kalkbrenner brachte Salzburg zum Beben

Bei einem Blick auf die malerische Kulisse der Innenstadt war jeglicher Stress vergessen! Der deutsche Star-DJ Paul Kalkbrenner genoss seinen Auftritt am Samstagabend am Salzburger Residenzplatz sichtlich. Wenige Stunden zuvor saß der 47-Jährige noch am Frankfurter Flughafen fest, schaffte es allerdings trotzdem noch rechtzeitig in die Mozartstadt. Und: Erst diese Woche attackierte ihn ein Besucher bei seinem Gastspiel in Madrid. Der Unbekannte kletterte unbemerkt auf die Bühne und versuchte Kalkbrenner in den Schwitzkasten zu nehmen.