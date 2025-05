Salzburger Tennisclub feierte Einstand nach Maß

Nummer eins hatte Spaß

Weniger aufregend ging es indes bei Lukas Neumayer zu, der gemeinsam mit Maximilian Neuchrist die Gäste mit 6:0, 6:3 vom Platz fegte. „Doppel macht immer Spaß“, grinste Neumayer (ATP-Rang 179) nach der Partie. Der Radstädter hatte auch im folgenden Einzel leichtes Spiel, siegte 6:3, 6:2. Am Ende feierte die Nummer eins des Teams, das alle sechs Einzelmatches für sich entscheiden konnte, mit seinen Kollegen einen Einstand nach Maß. Den Hausherren gelang nicht nur der perfekte Auftakt in die neue Saison, sondern mit dem 7:2-Sieg gegen die Tiroler in der Gruppe B auch die Revanche für die Halbfinal-Niederlage am Ende der vergangenen Saison. Auch wenn Landesmeister Gabriel Schmidt davon nichts wissen wollte: „Das darf man glaube ich als Sportler nicht so sehen. Da muss man Niederlagen sofort abhaken.“