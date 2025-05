Was mit den Müllbergen der Salzburger passiert

Die Salzburger schmeißen immer mehr weg. Diese Entwicklung setzte sich auch im vergangenen Jahr fort. Alleine in der Stadt Salzburg nahm die Müllmenge 2024 um fünf Prozent zu. Die Müllentsorgung der Stadt gibt am Samstag ab 9 Uhr beim Tag der offenen Tür am Recyclinghof in Maxglan einen Einblick in die Abfallwirtschaft, die Müllfahrzeuge und informiert über die Mülltrennung. Die „Krone“ gibt vorab einen Einblick, was mit dem Müll der Salzburger passiert.