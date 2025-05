Nur teurer Luxusflitzer zahlt für Parkplatz nichts

„Eine Gemeinheit!“ – Mit verzweifelten Worten wandte sich diese Woche eine Leserin an die „Krone“. Sie ist eine von vielen. Auch die Dame erhielt Post von einem Salzburger Anwaltsbüro: eine Zahlungsaufforderung über 350 Euro für das Befahren des mittlerweile bekannten Abzocker-Parkplatzes vor der Neuen Mitte Lehen in Salzbrug. Dabei, so die Frau, habe sie dort lediglich gewendet.