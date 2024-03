So verlaufen die Internet-Seekabel am Meeresboden

Sabotage oder Unfall - darüber scheiden sich noch die Geister. Fix ist aber, dass es in den vergangenen Monaten wiederholt zu Schäden an Seekabeln im Roten Meer gekommen ist. Vier Seekabelverbindungen zwischen Europa und Asien seien beschädigt, melden Quellen aus Israel - und der Verdacht fällt auf die Huthi-Miliz, die im Roten Meer Frachtschiffe attackiert. Um die Sabotage zu belegen, müssen die Kabel aber erst gehoben und untersucht werden - ein langwieriger und ob der steten Huthi-Attacken gefährlicher Prozess, für den ein Spezialschiff - wohl mit militärischem Begleitschutz - in die Region verlegt werden muss. Überraschend wäre Sabotage aber nicht: Seekabel sind das Rückgrat des World Wide Web und nicht nur für Terroristen, sondern auch Militärs und Geheimdienste ein hochwertiges Ziel. Die Hintergründe.