Nach Protestcamp-Räumung: Demo vor Polizeigebäude

Nachdem das Pro-Palästina-Protestcamp in der Nacht auf Donnerstag auf dem Campus der Universität Wien geräumt wurde, haben sich am Vormittag rund 50 Personen zu einer Spontankundgebung beim Polizeianhaltezentrum Roßauer Lände eingefunden. Die Aktivisten forderten die Freilassung von drei Frauen, die bei der Räumung vorläufig festgenommen worden und seither in Polizeigewahrsam waren.