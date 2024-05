„Raved“ sich Kaleen heute Abend ins ESC-Finale?

Unten-ohne-Finnen und Rocker-Kroaten schon im Finale

Der 68. Song Contest, der nach dem Sieg von Schwedin Loreen im Vorjahr in Malmö stattfindet, steht in diesem Jahr unter dem Motto „United by Music“. Am Dienstag konnten sich bereits Serbien, Portugal, Slowenien, die Ukraine, Litauen, Finnland, Zypern, Kroatien, Irland und Luxemburg fürs Finale am Samstag qualifizieren.