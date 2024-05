Frühsommer kommt zurück: Mit Anlaufschwierigkeiten

Bis zu 27 Grad am Dienstag möglich

Über der Westhälfte Österreichs wechseln am Dienstag Wolken und sonnige Abschnitte ab. Dazu sind über den Tag verteilt Regenschauer oder Gewitter einzuplanen, die meisten davon am Nachmittag. Weiter nach Osten zu steht zumindest zeitweiliger Sonnenschein auf dem Programm und es bleibt größtenteils trocken. Die Tiefsttemperaturen betragen fünf bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 18 bis 27 Grad.