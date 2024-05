Sturm in „guten Gesprächen“ mit Leistungsträgern

Während die Fans von Sturm Graz gebannt auf den Sonntag und die mögliche Entscheidung im Titelkampf der Fußball-Bundesliga blicken, hat Sportdirektor Andreas Schicker am Donnerstag Einblick in die Kaderplanung gegeben. Demnach befinde man sich etwa mit den Leistungsträgern Otar Kiteishvili und David Affengruber, deren Verträge im Sommer auslaufen, in „guten Gesprächen“. Gelingt der Titel und die damit verbundene Champions-League-Qualifikation wolle man die Spieler halten.