Putin feiert mit Militärparade in Moskau den Sieg

Überschattet vom Angriffskrieg gegen die Ukraine hat in der russischen Hauptstadt Moskau die traditionelle Militärparade zum Gedenken an den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg stattgefunden. Bei kaltem Wetter um die null Grad und leichtem Schneefall war am Donnerstagvormittag auf dem Roten Platz auch Präsident Wladimir Putin anwesend, der erst vor wenigen Tagen offiziell in seine fünfte Amtszeit gestartet ist. Und dieser richtete wieder einmal drohende Worte an den Westen …