Was „Dicke“ unbedingt wissen sollten

„Wir entwickeln uns aus drei Keimblätter. Und in diesen drei Keimblätter liegen die Anlagen für die Entwicklung unserer Organsysteme.“ Was das mit Übergewicht zu tun hat? Kurz zusammengefasst: Bereits hier wird der Grundstein gelegt, ob ein Mensch eher rund gebaut ist oder nicht, er mehr Ruhe braucht und Nahrung besser aufnimmt. Man spricht vom sogenannten Ruhenaturell. Daneben gibt es noch das Bewegungs- und Empfindungsnaturell, wobei es aber hauptsächlich Mischtypen gibt, so Rosenberger.