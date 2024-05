Sind heimische Politiker ausreichend geschützt?

In den vergangenen Tagen wurden in Deutschland mehrere Politiker, Wahlkämpfer und Ehrenamtliche brutal angegriffen – teilweise krankenhausreif geprügelt und schwer verletzt. Die ehemalige Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) wurde in einer Bibliothek beispielsweise unvermittelt „von hinten mit einem Beutel, gefüllt mit hartem Inhalt, attackiert und am Kopf sowie am Nacken getroffen“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Politikerin wurde leicht verletzt und monierte eine sich verstärkende „Freiwildkultur“ gegenüber politisch aktiven Menschen.