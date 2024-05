FIS streicht Kitz-Abfahrt aus Weltcup-Kalender

Schladming-Show bleibt

In Österreich macht der Weltcup-Zirkus auch wieder in Gurgl (23./24. November) mit Slaloms Station. Die Frauen fahren auch noch am Semmering (28./29. Dezember) Technikrennen, in St. Anton (11./12. Jänner) Speedbewerbe und den Nachtslalom in Flachau (14. Jänner). Die Männer treten unmittelbar nach dem Kitz-Triple mit Super-G, Abfahrt und Slalom wieder in Schladming (28./29. Jänner) unter Flutlicht im RTL und Slalom an. Als Höhepunkt des Winters steigt im Februar die WM in Saalbach-Hinterglemm.