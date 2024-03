Geschlossene Sozialdemokratie?

„Von den 13 Leitanträgen beim letzten Bundesparteitag wurden zwölf einstimmig angenommen.“ Es gäbe sicher bessere Ideen, als diese Kolumne mit so einem Satz zu beginnen. Das Zitat in seiner zeitlosen Geistlosigkeit ist aber ein frisches Dokument für den Zustand der Sozialdemokratie. Der Satz mit den Leitanträgen fiel in einem gestern veröffentlichten Interview. Gesagt hat ihn Andreas Babler.