Wer Babler an der Spitze der SPÖ nachfolgen könnte

Andreas Babler ist noch nicht einmal neun Monate lang Parteichef, da verfällt die SPÖ schon wieder in ein altes Verhaltensmuster. In den vergangenen beiden Wochen kam es zu gleich mehreren Querschüssen aus den eigenen Reihen. Auch Polit-Experten sehen seine bisherige Performance kritisch. Was die Experten kritisieren und wer hinter den Kulissen als Nachfolger gehandelt wird.