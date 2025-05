Österreich braucht jetzt mutige Schritte

Was es jetzt braucht, ist Gewissheit, wie es bei uns weiter geht. Hier ist die Politik jetzt gefordert. Statt ewig zu evaluieren, heißt es, in die Gänge zu kommen. Die Pläne zu den Schrauben, an denen gedreht werden muss, liegen schon lang in den Schubladen. Bürokratieabbau, kürzere Genehmigungsverfahren, Anreize für qualifizierte Zuwanderung von Fachkräften, Senkung der Lohnnebenkosten usw. – alles schon hinlänglich bekannt.