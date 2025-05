Freudenfest mit Wermutstropfen

Allein in Wien waren an die 40.000 Wohnungen zerstört worden. Und zumindest 270.000 Frauen wurden in Wien, Niederösterreich und im Burgenland beim Einmarsch der Roten Armee vergewaltigt. Und dazu kamen noch hunderttausende Altösterreicher, die als Volksdeutsche aus den südöstlichen Gebieten der ehemaligen Habsburger Monarchie vertrieben wurden. Sie alle dürften eher großes Elend als ein Gefühl der Befreiung empfunden haben.