Russlands Schicksalsplatz

Juni 1945: Die große Siegesparade mit Marschall Schukow auf dem Schimmel. Den Neid Stalins kann er zwar überleben, aber am Ural. In keiner anderen Stadt der Welt ist das Denkmal des unbekannten Soldaten so versteckt wie in Moskau hinter der Kremlmauer. Der Sieger sollte nur Stalin heißen.