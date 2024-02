Doskozil zu Asyl: „Sind nicht mehr Herr der Lage“

„Megaphon in Ungarn“

Während in Österreich Verfahren geführt würden, für die andere Länder zuständig seien, müssten Migrantinnen und Migranten in Ungarn wohl mit einem Megaphon durch das Land ziehen (Anm.: Ungarn hat EU-weit wenige Asylanträge). Doskozil wiederholte seine bekannte Forderung nach einer Obergrenze von 10.000 Asylanträgen pro Jahr - Österreich war im Vorjahr mit rund 60.000 weit darüber - und pochte auf das Einhalten der Dublin-Konvention. Migrantinnen und Migranten müssten in das europäische Land abgeschoben werden, das als erstes betreten worden sei.