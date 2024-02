Arabella Kiesbauer muss wieder in den OP-Saal

Direkt im Anschluss an einen verheerenden Skiunfall im Februar vergangen Jahres musste sich Arabella Kiesbauer einer gut zweistündigen Operation unterziehen. Während ihres Winterurlaubs in Kitzbühel hatte sich die 45-Jährige eine Tibiakopffraktur zugezogen, ein Knochenbruch am oberen Ende des Schienbeins also.