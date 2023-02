Kiesbauer: „Einen Sonnenschein haut halt nix um“

„Einen Sonnenschein haut halt nix um - auch nicht ein komplizierter Bruch“, schrieb Arabella Kiesbauer am Dienstag auf Instagram und veröffentlichte dazu ein Foto, das sie mit fast bis zur Hüfte eingegipsten Bein in einer Arztpraxis zeigt. Trotz aller Widrigkeiten der letzten Tage scheint der „Bauer sucht Frau“-Moderatorin das Lachen also zum Glück nicht vergangen zu sein.