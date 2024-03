Oberst analysiert: Europas Kriegsstrategie paradox

„Wie ein geschwächter Patient, dem man das Mittel verweigert“

„Das ist das europäische strategische Paradoxon, das man so nicht auflösen kann. Die Europäer müssten die Ukraine militärisch so stark machen, dass

sie Russland empfindlich schwächt. Aber genau davor hat man Angst“,

so Sandtner. „Die Ukraine ist wie ein stark geschwächter Patient, der zwar einen unbändigbaren Lebenswillen hat, dem man aber das Mittel verweigert, damit er gesund wird, oder gerade so viel gibt, dass er nicht stirbt.“