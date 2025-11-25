Bürgermeister gerät jetzt ins Visier der Justiz

Dass Bürgermeister bei der Staatsanwaltschaft wegen Amtsmissbrauchs angezeigt werden, ist nicht ungewöhnlich. Nur selten werden die Fälle weiterverfolgt. Am Traunsee tauchen nun in einer ohnehin schon hochbrisanten Causa der Stadtchef und ein hochrangiger Beamter als Beschuldigte auf.
Die Bootshaus-Affäre in Gmunden zieht weitere Kreise. Die Staatsanwaltschaft Wels bestätigte nun die Einleitung von Ermittlungen gegen Bürgermeister Stefan Krapf (VP) und Stadtamtsdirektor Heimo Pseiner. Das Duo wurde, wie berichtet, vom parteilosen Gemeinderat Roland Simmer wegen Amtsmissbrauchs angezeigt. Sie werden jetzt als Beschuldigte geführt und von der Justiz zu einer Stellungnahme aufgefordert.
