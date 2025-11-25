Bürgermeister gerät jetzt ins Visier der Justiz

Die Bootshaus-Affäre in Gmunden zieht weitere Kreise. Die Staatsanwaltschaft Wels bestätigte nun die Einleitung von Ermittlungen gegen Bürgermeister Stefan Krapf (VP) und Stadtamtsdirektor Heimo Pseiner. Das Duo wurde, wie berichtet, vom parteilosen Gemeinderat Roland Simmer wegen Amtsmissbrauchs angezeigt. Sie werden jetzt als Beschuldigte geführt und von der Justiz zu einer Stellungnahme aufgefordert.