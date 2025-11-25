Trotz Friedensgespräche: Neue Angriffe auf Kiew

Tote bei ukrainischem Angriff auf Rostow

Bei dem ukrainischen Luftangriff auf Rostow sind indes drei Menschen getötet und zehn weitere Menschen verletzt worden, teilte Regionalgouverneur Juri Sljussar am Dienstag mit. In der benachbarten Region Krasnodar wurden laut Gouverneur Weniamin Kondratjew bei einem ukrainischen Drohnenangriff sechs Menschen verletzt. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Luftabwehr habe in der Nacht landesweit 249 ukrainische Drohnen abgefangen.