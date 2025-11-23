USA: Ende des Ukraine-Krieges ist zum Greifen nah

Trump hat auch klargemacht, dass er das Töten in jedem Fall so rasch wie möglich beenden möchte. Und da ist es unabdingbar, sich klarzumachen, wo die roten Linien des Kreml sind. Denn Putin hat das kriegerische Momentum ganz deutlich auf seiner Seite. Die Russen rücken entlang der gesamten Front voran. Die Ukraine ist überall massiv in der Defensive. Und Putin lässt keinen Zweifel daran, dass er den Krieg weiterführen wird, so er nicht einige Punkte erfüllt bekommen sollte.