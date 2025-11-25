Neuer Handels-KV fix: „Abstriche für Arbeitnehmer“

Löhne als Kostenfaktor

Generell seien die Löhne aber auch ein Kostenfaktor, „der in die Preise weitergegeben wird“. „Und wenn wir darüber klagen, dass in den Supermärkten alles so teuer geworden ist, dann hätte ein höherer Abschluss auch die Preise hochgehalten. Das ist jetzt ein wenig die Chance, dass die Inflation insgesamt nicht so stark ausfällt“, sagte der Chef des Instituts für Höhere Studien. Außerdem habe die jüngere Vergangenheit gezeigt, dass Abschlüsse über der Inflation mehr in die Sparquote als in den Konsum geflossen seien.