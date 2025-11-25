Appell der Retter: „Bleibt auf markierten Pisten!“

Schon am zweiten Tag der neuen Wintersaison kam es in der Steiermark zu einem tödlichen Ski-Unfall. Wie berichtet, bezahlte ein 42-jähriger Grazer auf der Planai den Ausflug ins Gelände mit seinem Leben. Der Mann dürfte unterhalb der Burgstallalmbahn bei einer Wurzel eingefädelt haben und kam zu Sturz. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.