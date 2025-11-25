Vorteilswelt
Tragödie auf Planai

Appell der Retter: „Bleibt auf markierten Pisten!“

Steiermark
25.11.2025 10:00
Unterhalb der Burgstallalmbahn (links) kam es am Sonntag zur Tragödie.
Unterhalb der Burgstallalmbahn (links) kam es am Sonntag zur Tragödie.(Bild: Planai/Absenger)

Nach dem tödlichem Unfall eines Grazers (42) zum Saisonauftakt in Schladming mahnen Experten zu besonderer Vorsicht. Abseits der Pisten herrscht aktuell Lebensgefahr!

Schon am zweiten Tag der neuen Wintersaison kam es in der Steiermark zu einem tödlichen Ski-Unfall. Wie berichtet, bezahlte ein 42-jähriger Grazer auf der Planai den Ausflug ins Gelände mit seinem Leben. Der Mann dürfte unterhalb der Burgstallalmbahn bei einer Wurzel eingefädelt haben und kam zu Sturz. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ebenfalls am Sonntag erlitt im Schladminger Skigebiet ein Gast einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Der Mann konnte zum Glück reanimiert werden und wurde mit dem Hubschrauber zum Spital geflogen.

Lesen Sie auch:
Der Unfall ereignete sich abseits der gesicherten Pisten.
Tragischer Saisonstart
Planai: 42-jähriger Grazer stirbt bei Skiunfall
23.11.2025

Die Einsatzkräfte hatten also schon am ersten Wochenende des Ski-Winters alle Hände voll zu tun. Sie appellieren deshalb gerade zu Saisonbeginn, unbedingt auf den präparierten Pisten zu bleiben, „weil abseits vielerorts noch zu wenig Schnee liegt“, betont Enrico Radaelli von der steirischen Bergrettung.

Enrico Radaelli, Sprecher der Bergrettung Steiermark
Enrico Radaelli, Sprecher der Bergrettung Steiermark(Bild: Bergrettung Steiermark)

Regeln am Berg einhalten
Für die rund 1900 Mitglieder im Dienste des Edelweißes beginnt jetzt natürlich die Hochsaison. „Wir sind sehr gut vorbereitet, haben alle Einsatzübungen erfolgreich abgeschlossen. Wir appellieren aber wirklich an alle Wintersportler, sich an die wichtigsten Regeln am Berg zu halten“, mahnt Radaelli. Dazu zählt eine vernünftige Vorbereitung, passende Ausrüstung, das richtige Einschätzen der eigenen Fitness und eben das Fahren auf markierten Pisten.

Bei diesen gibt’s am kommenden Wochenende in der Steiermark wieder Zuwachs: Neben Planai, Reiteralm oder Turrach nehmen jetzt auch im Lachtal, in Haus, auf der Planneralm und auf der Tauplitz die ersten Lifte den Betrieb auf.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Steiermark

