Nun legen USA und Europa neue Friedenspläne vor

Ein weiterer Inhalt: Die russischen Vermögenswerte sollen so lange eingefroren bleiben, bis Russland den Schaden in der Ukraine kompensiert hat. Der andere Plan sieht vor, umgerechnet 868 Milliarden Euro in einen Wiederaufbaufonds zu investieren, wobei die USA die Hälfte der Gewinne erhalten würden. „Wir formulieren jetzt im Augenblick eine Verhandlungsposition. Und ich hoffe, dass sie so ausfällt, dass sie nicht nur auf der europäischen Seite mit der Ukraine und Amerika zusammen abgestimmt ist, sondern dass sie vor allem die russische Seite dazu bringt, jetzt an den Verhandlungstisch zu kommen“, sagte Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz.