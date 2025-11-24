Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Das ist Horror“

Drohnenangriffe in der Ukraine trotz Verhandlungen

Ausland
24.11.2025 08:19
Beim Drohnenangriff auf Charkiw gerieten mehrere Gebäude in Brand.
Beim Drohnenangriff auf Charkiw gerieten mehrere Gebäude in Brand.(Bild: Staatlicher Dienst für Notfallsituationen (DSNS))

Während in Genf über einen möglichen Friedensschluss in der Ukraine wurde, hat Russland seinen Nachbarn in der Nacht erneut mit massiven Drohnenangriffen überzogen. In der ostukrainischen Stadt Charkiw wurden Wohngebäude getroffen, es gibt mehrere Todesopfer.

0 Kommentare

In der Stadt habe es 15 Attacken an sechs Orten gegeben, schrieb Bürgermeister Ihor Techerow auf Telegram. Mindestens vier Menschen sind nach Behördenangaben dabei getötet worden, 15 weitere wurde verletzt. Unter den Verletzten sind auch zwei Kinder.

Schweinestall getroffen
Im Gebiet Charkiw setzten Drohnen einen Bauernhof in Brand. Eine 48-jährige Frau wurde verletzt, teilte der staatliche Katastrophenschutz mit. Zudem kamen etwa 60 Schweine ums Leben. Auch im nördlichen Gebiet Tschernihiw, das an Russland grenzt, gab es Angriffe mit Drohnen. Ein Brand musste gelöscht werden, verletzt wurde aber niemand.

Ein Schweinestall wurde bei einem Drohnenangriff schwer getroffen.
Ein Schweinestall wurde bei einem Drohnenangriff schwer getroffen.(Bild: Staatlicher Dienst für Notfallsituationen (DSNS))

 „Die Umstände sind wirklich schrecklich, wenn russische Truppen trotz der Verhandlungen zivile Objekte, zivile Infrastruktur und Wohngebäude angreifen und Menschen sterben – das ist Horror“, schrieb Terechow. Am Sonntag waren Vertreter der USA, der Ukraine und Europas in Genf zusammengekommen, um über einen US-Vorschlag zur Beendigung des seit Februar 2022 andauernden russischen Angriffskrieges zu beraten.

Lesen Sie auch:
Die Ukraine verzeichnet aktuell besonders hohe Verluste.
„Auf letzten Metern“
USA: Ende des Ukraine-Krieges ist zum Greifen nah
23.11.2025

Russland: 93 Drohnen abgefangen
Unterdessen teilte die russische Flugabwehr mit, dass man in der Nacht auf Montag über vier Regionen insgesamt 93 ukrainische Drohnen abgefangen habe. Allein 45 Drohnen seien über der russischen Grenzregion Belgorod zerstört worden. Weitere Fluggeräte seien über dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer abgefangen worden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf