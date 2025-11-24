Drohnenangriffe in der Ukraine trotz Verhandlungen

Schweinestall getroffen

Im Gebiet Charkiw setzten Drohnen einen Bauernhof in Brand. Eine 48-jährige Frau wurde verletzt, teilte der staatliche Katastrophenschutz mit. Zudem kamen etwa 60 Schweine ums Leben. Auch im nördlichen Gebiet Tschernihiw, das an Russland grenzt, gab es Angriffe mit Drohnen. Ein Brand musste gelöscht werden, verletzt wurde aber niemand.