Wer kennt diese Wiener Bezirkspolitiker wirklich?

Es ist ein teures System, das die Steuerzahler Monat für Monat am Leben erhalten müssen. Die Wiener wissen: Es gibt 23 Bezirke und damit 23 gewählte Vorsteher – denen wohl kaum jemand die Existenzberechtigung absprechen möchte. Viele von ihnen schuften rund um die Uhr für ihr Grätzel, oft bis zum Umfallen. In den Reihen dahinter haben es sich 46 (!) Stellvertreter gemütlich gemacht, die alle 5600 Euro brutto pro Nase verdienen, 14 Mal im Jahr. Leistungsbilanz in den meisten Fällen: überschaubar.