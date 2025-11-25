ORF-Chaos: Lehrlingsbonus für Ukraine-Friedensplan

Radio-Nachrichten im Fasching! Ö3-Hörer staunen Dienstagfrüh nicht schlecht, als beim Beitrag zum Ukraine-Friedensplan auf bis zu 250 Euro Lehrlingsbonus im Handel verwiesen wurden. Die „Krone“ kennt den Hintergrund.
Für Hunderttausende Österreicher auf dem Weg zur Arbeit sind die morgendlichen Radionachrichten eine wichtige Information zum Tagesstart. Doch Dienstagfrüh um 8 Uhr herrschte im Äther bzw. im ORF-Zentrum am Küniglberg etwas Chaos. Was war passiert?
Bei den Ö3-Weltnachrichten um 8 Uhr lief zuerst der Beitrag über die am Montag erreichte Einigung zur Kollektivvertragserhöhung im Handel. Neben den 2,55 Prozent Plus gibt es bekanntlich auch einen Bonus für Lehrlinge bei gutem bzw. ausgezeichnetem Erfolg. So weit, so gut – doch bei der zweiten Meldung zum Ukraine-Friedensplan passierte der Fauxpas.
Denn statt der ORF-Expertin wurden wieder die Nachrichten über den Handel eingespielt. US-Präsident Donald Trump oder Russlands Zar Wladimir Putin werden die 200 bis 250 Euro Bonus herzlich egal sein. Nach rund einer Minute wurde der Fehler im Studio bemerkt und dann der richtige Beitrag eingespielt.
