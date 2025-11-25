Nach Speed-Tagen voller Fokus auf den „Riesen“

Gerade einmal 18 Hundertstelsekunden hatten Victoria Olivier beim Weltcupauftakt in Sölden zur Quali für das Finale gefehlt. Die möchte die 21-jährige Vorarlbergerin dafür am Samstag in Copper Mountain schaffen. Dort hat sie sich in den letzten Tagen bereits intensiv vorbereitet – aber nicht nur im Riesentorlauf.
„Wir haben zwar nicht allzu viel Schnee hier in Copper Mountain – aber die Pisten, die wir haben, sind echt gut“, schildert Victoria Olivier ihre Eindrücke nach der ersten Trainingswoche im US-Bundesstaat Colorado.
Die 21-Jährige aus Au im Bregenzerwald, war schon vor geraumer Zeit mit der „Speed WC1“-Trainingsgruppe in die Staaten gereist, um auch einige Speed-Tage in die Beine zu bekommen. Als Dritte der Europacup-Abfahrtswertung der Vorsaison hätte „Vici“ ja ein fixes Weltcupticket in dieser Disziplin. Ob sie das aber bei allen Rennen in Anspruch nehmen wird, ließ die Head-Pilotin bisher offen.
Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf
„Letzte Woche habe ich zwei Tage Abfahrt, zwei Tage Super-G und zwei Tage Riesentorlauf trainiert“, verriet die Heeressportlerin, die beim Auftakt in Sölden die Quali fürs Finale als 31. nur hauchdünn verpasst hatte. „Die Abfahrt war zwar sehr kurz, aber es war ein Sprung dabei und das war wichtig für mich, das zu üben. Der Super-G war anspruchsvoll und für mich gar nicht so leicht. Und im Riesen ist es noch ein bisschen eine Umstellung, da ich am Schuh etwas verändert habe.“ Darum steht diese Woche ausschließlich RTL-Training an, bevor am Samstag in Copper das nächste Weltcuprennen wartet.
