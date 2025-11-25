Nach Speed-Tagen voller Fokus auf den „Riesen“

Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf

„Letzte Woche habe ich zwei Tage Abfahrt, zwei Tage Super-G und zwei Tage Riesentorlauf trainiert“, verriet die Heeressportlerin, die beim Auftakt in Sölden die Quali fürs Finale als 31. nur hauchdünn verpasst hatte. „Die Abfahrt war zwar sehr kurz, aber es war ein Sprung dabei und das war wichtig für mich, das zu üben. Der Super-G war anspruchsvoll und für mich gar nicht so leicht. Und im Riesen ist es noch ein bisschen eine Umstellung, da ich am Schuh etwas verändert habe.“ Darum steht diese Woche ausschließlich RTL-Training an, bevor am Samstag in Copper das nächste Weltcuprennen wartet.