Marco Kasper verliert mit Detroit bei New Jersey

Marco Kasper hat mit den Detroit Red Wings in der National Hockey League eine Auswärtsniederlage bei den heimstarken New Jersey Devils kassiert.
Beim 3:4 in Newark am Montag (Ortszeit) blieb der Kärntner ohne Scorerpunkt. Für die Devils war es der achte Erfolg in den bisherigen neun Saison-Auftritten vor heimischer Kulisse. Connor Brown, Timo Meier und Nico Hischier verbuchten bei den Devils je ein Tor und einen Assist.
Mann des Spiels beim 5:1-Heimsieg von Utah Mammoth gegen die Vegas Golden Knights war Logan Cooley. Der 21-Jährige erzielte vier Tore der Hausherren und leistete auch einen Assist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.