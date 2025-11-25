Marco Kasper verliert mit Detroit bei New Jersey

Beim 3:4 in Newark am Montag (Ortszeit) blieb der Kärntner ohne Scorerpunkt. Für die Devils war es der achte Erfolg in den bisherigen neun Saison-Auftritten vor heimischer Kulisse. Connor Brown, Timo Meier und Nico Hischier verbuchten bei den Devils je ein Tor und einen Assist.