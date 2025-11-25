Vorteilswelt
NHL

Marco Kasper verliert mit Detroit bei New Jersey

US-Sport
25.11.2025 09:24
Marco Kasper (li.)
Marco Kasper (li.)(Bild: AP/Seth Wenig)

Marco Kasper hat mit den Detroit Red Wings in der National Hockey League eine Auswärtsniederlage bei den heimstarken New Jersey Devils kassiert. 

Beim 3:4 in Newark am Montag (Ortszeit) blieb der Kärntner ohne Scorerpunkt. Für die Devils war es der achte Erfolg in den bisherigen neun Saison-Auftritten vor heimischer Kulisse. Connor Brown, Timo Meier und Nico Hischier verbuchten bei den Devils je ein Tor und einen Assist.

Mann des Spiels beim 5:1-Heimsieg von Utah Mammoth gegen die Vegas Golden Knights war Logan Cooley. Der 21-Jährige erzielte vier Tore der Hausherren und leistete auch einen Assist.

Porträt von krone Sport
krone Sport
