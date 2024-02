Scholz wirft Verbündeten aktive Kriegsführung vor

Hat Scholz Verbündete verpfiffen?

Das erwähnte Scholz am Montag beiläufig bei einer Veranstaltung in Berlin, als ihn ein Moderator nach seinem Nein zu Taurus-Lieferungen fragte. „Das, was an Zielsteuerung und an Begleitung der Zielsteuerung vonseiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden“, führte der Sozialdemokrat aus und bringt damit seine Verbündeten in akute Erklärungsnot.