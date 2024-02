Auf dem Holzweg | Kleber helfen Kickl

Auf dem Holzweg. Ihre Aktionen ändern sich, aber sie geben nicht auf: Am Mittwoch blockierten Klimaaktivisten in Wien zwar nicht den Autoverkehr, dafür den Zustrom zum Parlament, nachdem es ihnen nicht gelungen war, ins Hohe Haus zu kommen. Da bemühten manche gar den Vergleich mit Trumps Horden, die nach der verlorenen Wahl ihres Idols das Kapitol in Washington gestürmt hatten. Das wäre nun ja wirklich viel zu weit hergeholt. Sind doch die - nachvollziehbaren - Motive der Aktivisten ganz andere als jene der Trump-Fans. Wenn es Analogien gibt, dann höchstens jene, dass beide Gruppen auf dem Holzweg sind. Nämlich mit ihren Aktionen das, was sie erreichen wollen GENAU NICHT schaffen.