Apple soll Arbeit an Elektroauto beendet haben

Die Entscheidung sei in den vergangenen Wochen in Apples Chefetage besiegelt worden, schrieb Bloomberg. Schon zuvor hieß es, Apples Verwaltungsrat habe von Konzernchef Tim Cook und dem aktuellen Projektleiter Kevin Lynch nach den Kurswechseln und Milliardenausgaben in der Vergangenheit Klarheit über die Pläne eingefordert.