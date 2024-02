Mahnerin geht: „Kinder haben geringen Stellenwert“

Besonders seit Ausbruch der Pandemie 2020 seien Schulausschlüsse und so genannte Gefährdungsmeldungen an Jugendämter massiv gestiegen. Ob Mobbing in der Schule oder Gewalt in der Familie – wo Kinderleid ans Licht komme, herrsche aber „Mangelverwaltung“. „Wir müssen die Ursachen für Kinderleid bekämpfen und nicht dauernd Pflaster kleben“, fordert die Juristin. Den geringen Stellenwert der Kinder in Salzburg zeige unter anderem der Standort der „kija“. Der liegt in Salzburg-Lehen, versteckt (siehe Bild) in einem Firmenareal.