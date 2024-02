Tirolerin (51) bei Brand lebensgefährlich verletzt

Zu dem Vorfall kam es um kurz vor 22.30 Uhr. In einem Mehrparteienhaus in Innsbruck war es zu dem Brand gekommen. „Zeugen konnten dichten, schwarzen Rauch wahrnehmen und setzten die Rettungskette in Gang“, heißt es von den Ermittlern. Einer der Nachbarn trat die Wohnungstür ein und fand die 51-Jährige am Boden liegend. Als die Florianijünger eintrafen, stand die Küche bereits in Vollbrand.