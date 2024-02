Dacia Spring: Billigstes E-Auto wird aufgewertet

Deutlich modernisiert wurde auch der Innenraum. Das Stauvolumen des Kofferraums wächst auf 308 Liter, bei umgeklappter Rückbanklehne sind es 1004 Liter und damit 96 weniger als bisher. Unter der Fronthaube gibt es noch einen Frunk, der 35 Liter aufnehmen kann. Durch das neue und künftig höhenverstellbare Lenkrad blickt der Fahrer serienmäßig auf ein 7-Zoll-Farbdisplay mit variabler Anzeigeoberfläche. Ab den Ausstattungslinien „Essential“ und „Expression“ ist der Spring mit der Multimedia-Funktion Media Control ausgestattet, die via Dacia-App die Einbindung von Smartphones erlaubt. Über die beiden Lautsprecher können Insassen so per Streaming zum Beispiel Internet-Radio hören.