Busfahrer im Ländle zwackte 17.000 Euro ab

Dabei war sein Arbeitgeber lange äußerst zufrieden mit dem Busfahrer, gleiches galt auch für die von ihm beförderten Gäste im noblen Wintersportort Lech. Zumindest bis vergangenen Sommer. In diesem nämlich kam der 36-jährige Busfahrer vom Weg der Rechtschaffenheit ab und begann damit, die Tageslosungen für sich selbst abzuzweigen - und so prellte er seinen Arbeitgeber, die Postbus AG, um etliche tausend Euro. Weshalb sich der bislang Unbescholtene am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch wegen Veruntreuung verantworten musste.