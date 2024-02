„Prüfung ist mittelfristig eine Notwendigkeit“

Ganz unterschiedlich wird in Österreich die Prüfung der Landesfinanzen gehandhabt. Während in Tirol, Oberösterreich und der Steiermark die Rechnungsabschlüsse jährlich geprüft werden, ist in Vorarlberg schlicht und einfach kein Personal dafür vorhanden. „Rechnungshöfe, die dies regelmäßig tun, haben mindestens 13 Mitarbeiter. In Vorarlberg sind es neun“, erklärte Brigitte Eggler-Bargehr den Mitgliedern des Kontrollausschusses am Mittwoch.